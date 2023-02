Antivol nouvelle génération

On lui donne plusieurs noms : traceur GPS, traqueur auto, tracker, balise de géolocalisation ou même géotraceur. Dans tous les cas, il s'agit d'un dispositif fort utile en cas de vol, afin de géolocaliser sa voiture ou sa moto et permettre de la récupérer.

Sachant que les vols sont fréquents au Togo, la solution lancée récemment par la strartup NatYaTrack a de beaux jours devant elle.

Les abonnements vont de 15.000 à 50.000 Fcfa par an.

Certains traceurs utilisent des technologies de pointe pour établir leur position et la transmettre. En plus du positionnement GPS, ils utilisent des réseaux « IoT » (Internet des Objets) basse consommation d’énergie type LoraWAN ou SigFox qui sont non-brouillables et fonctionnent même en sous-sol, par triangulation. Cela permet de retrouver le véhicule en cas de vol. On ignore si NatYaTrack déploie cette technologie.

La géolocalisation est utile pour retrouver motos et voitures. Mais si les voleurs ont passé les frontières, il sera compliqué et peut être risqué de tenter de les récupérer.