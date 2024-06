Armée et business, on ne peut pas tout mélanger

Les militaires sont priés de rentrer dans le rang. Le nouveau chef d’état-major des FAT (Forces armées togolaises), le général Dimini Allahare, a mis en garde contre l’implication de certains dans des activités de trading.

Il a appelé soldats et officiers à l’intégrité et à la rigueur.

Et le général de rappeler que les militaires ont l’interdiction formelle de s’impliquer de près ou de loin dans des activités de placements et de spéculation via des structures la plupart du temps illégales.