Conformité aux normes de qualité

Face aux préoccupations croissantes concernant la qualité des produits « Made in Togo », le gouvernement a mené une inspection vendredi dans plusieurs institutions spécialisées en contrôle qualité. Les résultats sont clairs : la majorité des produits locaux respecte les normes de qualité exigées.

Cette visite, dirigée par le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, Kossivi Hounaké, a permis de passer en revue plusieurs structures clés, telles que l’Institut togolais de recherche agronomique (ITRA), l’Institut national d’hygiène (INH), l’École supérieure des techniques biologiques et alimentaires (ESTBA) et le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP).

Le ministre a souligné que les critiques à l’égard de la qualité des produits locaux sont en grande partie infondées.

Il a précisé que « la majorité d’entre-eux passent par ces laboratoires de contrôle » avant d’être mis sur le marché, garantissant ainsi leur conformité aux normes internationales de qualité. Cette inspection visait à rétablir la confiance des consommateurs envers les produits togolais, souvent perçus comme inférieurs en termes de qualité.

Dans le cadre de cette inspection, les autorités ont également visité Togo Mall, un supermarché exclusivement dédié aux produits togolais, qui est en activité depuis près d’un an. Ce centre met en lumière les productions d’environ 100 producteurs locaux, couvrant divers secteurs, notamment l’agroalimentaire.

M. Hounaké a souligné que les produits, en particulier les jus de fruits locaux, sont entièrement naturels ou biologiques, contrairement à certains produits importés qui sont souvent le résultat de procédés chimiques.

Il a également exhorté la population à privilégier la consommation de produits locaux, soulignant l’importance de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons pour encourager l’économie nationale.

Cette initiative gouvernementale s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la sécurité alimentaire et la qualité des produits locaux. Grâce à des mécanismes de contrôle rigoureux, le Togo s'assure que les produits destinés à la consommation publique respectent les normes sanitaires et de sécurité les plus élevées.