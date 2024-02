Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle

Le Carême, qui débute cette année le 14 février avec le mercredi des Cendres, est le temps privilégié du jeûne, de l’aumône et de la prière.

L’article 2043 du Catéchisme de l’Église catholique dispose qu’« aux jours de pénitence fixés par l’Église, les fidèles sont tenus par l’obligation de s’abstenir de viande et d’observer le jeûne ».

Cette prescription, poursuit le texte, est une invitation faite aux chrétiens à prendre « des temps d’ascèse et de pénitence qui préparent aux fêtes liturgiques » et à acquérir « la maîtrise sur leurs instincts et la liberté du cœur ».

‘Convertissez-vous et croyez en l’Evangile’, a lancé ce matin l’archevêque de Lomé, Mgr Nicodème Barrigah-Benissan.

Le Carême se terminera au soir du Samedi saint, le 30 mars.

La durée du carême - quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier référence aux quarante années passées dans le désert par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.

Pendant 40 jours, les chrétiens doivent s’abstenir de tout plaisir charnel et se consacrer à la prière. Une période d’intense spiritualité .

Ce carême attire de moins en moins en moins de fidèles togolais, notamment parmi les jeunes. Si ils sont réceptifs à la parole de Dieu, difficile de s’imposer une mise à l’écart pendant plus d’un mois.

La fin du carême précèdera la célébration du ‘dimanche des rameaux’, puis de Pâques.