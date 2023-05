Des eaux mieux sécurisées

Des spécialistes en sûreté maritime ont entamé lundi à Lomé et pour 4 jours une session de formation destinée à améliorer leur compétence en matière de sécurité maritime dans le Golfe de Guinée.

Cette session est organisée en collaboration avec Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan (KAIPTC).

Le golfe de Guinée est le terrain de chasse des pirates et des trafiquants.

Le golfe de Guinée s’étend sur 5.700 kilomètres, depuis le sud du Sénégal jusqu’aux côtes de l’Angola. Outre le Nigeria, il comprend les pays suivants : Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Cameroun, Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe, Gabon, Congo Brazzaville, Angola et RDC.

Après des débuts plutôt timides en 2012, les forces de défense et de sécurité locales sont parvenues au fil des ans à mieux sécuriser et défendre leurs eaux.

Le dernier rapport du MICA Center indique par exemple que pour le Nigeria, les actes de brigandage sont passés de 59 en 2017, à seulement 2 en 2022.

Par ailleurs, aucun acte de piraterie n’a été perpétré en 2022 dans la ZEE nigériane (zone économique exclusive).

Néanmoins, le MICA Center précise dans son dernier rapport qu'il convient de relativiser la tendance à la baisse de la piraterie dans le golfe de Guinée. Car en effet, en raison de son impact médiatique, la piraterie éclipse tous les autres maux qui minent cette région. La pollution, le trafic de drogue, l’immigration clandestine et la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée) constituent de véritables fléaux.

Ainsi, peut-on lire dans le rapport 2022 du MICA Center, la pêche INN demeure le facteur prédominant d’instabilité économique dans le golfe de Guinée car elle maintient une forte pression sur les stocks halieutiques au détriment des populations locales.

La session de Lomé est destinée aux policiers, gendarmes, douaniers, responsables de l’administration portuaire et de la préfecture maritime.