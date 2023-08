Des OPJ irréprochables

Des policiers corrompus ? Il y en a au Togo comme dans de nombreux pays de la région. Ce n’est pas nouveau.

A l’initiative de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA), les officiers de police judiciaire (OPJ) sont en formation jeudi sur les questions relatives à la lutte contre la corruption.

‘La corruption est un phénomène mondial qui touche tous les secteurs de la vie socioéconomique et le secteur de la police judiciaire n’y échappe pas. Malheureusement, la corruption dans l’exercice des fonctions de police judiciaire peut agir sur la qualité des procès-verbaux et porter ainsi atteinte à l’égalité de tous devant la loi et à l’égale protection de la loi’, a déclaré le ministre de la Sécurité Damehame Yark.

Les officiers de police judiciaire ou OPJ sont des personnes ayant compétence pour effectuer des actes prévus par la loi (enquêtes, placement en garde à vue), et bénéficient dans ce cadre de pouvoir étendus.

Les OPJ ont des pouvoir et des attributions beaucoup plus importants que les agents de police.