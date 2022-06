Des vols de Türk Havayollari bientôt pour Lomé ?

La compagnie aérienne turque Turkish Airlines portera désormais son nom turc à l'international, soit "Türk Havayollari", sa traduction littérale, a annoncé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan.

‘La compagnie nationale effectuera désormais ses vols internationaux sous le nom de Türk Havayollari et non plus de Turkish Airlines’, a indiqué le chef de l'État, qui a déjà fait procéder au changement de nom de son pays aux Nations unies.

M. Erdogan, qui s'exprimait devant le groupe parlementaire de son parti, l'AKP (islamo-conservateur), a officiellement demandé début juin à l'ONU que la Turquie soit désormais désignée par son nom turc ‘Türkiye’, dont il veut faire une ‘marque’ unique dans toutes les langues pour les exportations.

L'appellation Türkiye permet au pays de se débarrasser de sa dénomination en anglais, "Turkey" - la dinde - qui prêtait à sourire.

Turkish Airlines, qui dessert plus de 200 destinations dans le monde sur tous les continents au départ d'Istanbul, est détenu à 49% par l'État turc. La compagnie a transporté plus 74 millions de passagers en 2019 et 44,8 millions en 2021 à cause de la pandémie. La compagnie est régulièrement élue meilleure compagnie aérienne européenne depuis 2011, selon différents sites.

Turkish Airlines, ou plutôt Türk Havayollari, envisage d’ouvrir une liaison entre Istanbul et Lomé.

Le sujet avait été évoqué lors de la visite officielle au Togo du président Erdogan en octobre 2021.

Les échanges économiques sont de plus en plus importants entre les deux pays.