Elles gagnent en influence

Les femmes vont manifester en masse mercredi à travers le monde pour défendre leurs droits bafoués dans de nombreux pays.

En cette journée internationale des droits des femmes, une multitude de rassemblements sont prévus.

‘L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus’ et qu’'au rythme actuel, (l'organisation) ONU Femmes la fixe à dans 300 ans’, a déploré le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Mais au Togo, le constat est inverse.

Le pays s’est engagé pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à travers sa politique nationale pour l’égalité et l’équité du genre et plusieurs autres initiatives visant à renforcer le leadership féminin.

Le pays a connu des avancées majeures ces dernières années dans ce domaine.

L’exécutif a renforcé l’arsenal juridique pour mieux protéger les femme et favoriser leur épanouissement dans le travail ou en matière de santé.

Un programme national de lutte contre les grossesses et mariages précoces chez les adolescentes en milieu scolaire et extrascolaire continue de réduire de manière significative l’ampleur du phénomène.

Un dispositif contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire a été introduit.

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à occuper des postes décisionnaires, en politique, dans l’administration et dans le secteur privé.

Leur présence et leur influence sont de plus en plus visibles.