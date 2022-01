L’entreprise de TP Ebomaf va prochainement débuter les travaux de réhabilitation de la route Adidogomé-Ségbé (banlieue ouest de Lomé).

10 kilomètres à rénover au plus vite. Reste un problème, libérer les voies et emprises publiques. Des habitants sont installés légalement et recevront des indemnisations pour l’expropriation; d’autres, notamment des commerces, sont dans l’illégalité et doivent quitter les lieux dans les meilleurs délais.

Ebomaf vient de pré-positionner les premiers engins de chantier.

En attendant, les automobilistes doivent faire avec. Un parcours chaotique rendu difficile par la pluie.