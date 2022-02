Indépendance et courage

Le Nouvel An lunaire, aussi appelé Nouvel An Chinois, a lieu ce mardi.

Sa date, qui change chaque année, correspond à la Nouvelle Lune du mois de février, premier jour du premier mois du calendrier lunaire.

Selon l'astrologie chinoise, 2022 sera placée sous le signe du Tigre d'Eau, un animal qui symbolise l'indépendance et le courage.

Intuitif et tourné vers la famille, le tigre agit avec prudence et ne flanche pas, même face aux évènements difficiles.

La communauté chinoise du Togo, de plus en plus importante, célèbre l’évènement par des soirées, des dîners en familles ou entre amis et c’est aussi l’occasion de prendre quelques jours de vacances.