La conscience environnementale de l'OTR

L’Office togolais des recettes (fusion de la douane et des impôts) a organisé samedi à Lomé une course d’écojogging.

Un moyen de se rapprocher des contribuables de façon positive. Les Togolais comme la plupart des habitants de cette planète n’aiment pas payer des impôts.

Ont également participé à cette manifestation citoyenne des collaborateurs de l’OTR.

L'écojogging est un terme qui combine "éco" de l'écologie et "jogging" de l'activité physique de la course à pied à un rythme lent et régulier.

Il désigne généralement une forme de jogging ou de course à pied effectuée avec une conscience environnementale et une préoccupation pour la préservation de la nature.

Ramasser des déchets ou des ordures tout en faisant du jogging, voici une bonne occupation.