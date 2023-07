Mauvaise énergie

Les boissons énergisantes contiennent des ingrédients stimulants, tels que la caféine, la taurine et la guarana. Ils sont censés augmenter l'énergie, la vigilance et la concentration.

Ces boissons sont populaires auprès des jeunes, en particulier des étudiants et des personnes qui travaillent de longues heures.

Mais il existe un certain nombre d'effets secondaires associés notamment l’anxiété, l’irritabilité. Elles peuvent provoquer de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque

‘Les risques pour la santé sont importants’, confirme Chantal Goto, directrice des laboratoires à l'Institut togolais de recherche agronomique (ITRA).

Ces boissons énergisantes n’ont jamais reçu d’autorisation de mise sur le marché.

Et pourtant. Rien de plus simple de s’en procurer chez les commerçants et dans les buvettes.

Reste donc aux autorités à multiplier les contrôles. Elles viennent par exemple d’intertitre le narguilé dans les lieux publics.