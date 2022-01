Nettoyage citoyen

Faire du sport tout en faisant un geste positif pour l’environnement, c’est la philosophie de l’Ecojogging ou plogging.

Le concept de plus en plus en vogue en Afrique et partout dans le monde consiste à faire du sport tout en ramassant les déchets plastiques.

Ces déchets seront ensuite confiés à des structures de recyclage.

Le roi de l’Ecojogging togolais s’appelle Felix Akizou Tagba. Il organise depuis plusieurs années des compétitions sur cette thématique en s’inspirant de ce qui est fait à l’étranger.

Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : En 3 ans, 4 tonnes de déchets ont été collectés et recyclés.

‘La pandémie a freiné l’ardeur des volontaires et les restrictions ont limité les manifestations. Malgré tout, le projet contribue largement à protéger l’environnement’, explique M. Tagba.