Peeling ou lissage

La nouvelle application ‘You’ simplifie la réservation de services de beauté et de bien-être, mettant en relation les utilisateurs avec des professionnels qualifiés et permettant des rendez-vous sans tracas. C’est ce qu’annoncent les promoteurs de cette appli togolaise.

Les utilisateurs peuvent prendre rendez-vous directement chez un coiffeur, dans un salon de beauté ou dans un spa.

Le service s'adresse aux hommes et aux femmes.

Chaque commerçant affilié reverse une commission à ‘You’.