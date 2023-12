Policiers intraitables

510 personnes ont perdu la vie sur les routes entre janvier et le 25 décembre.

Le colonel Yaovi Okpaoul, directeur de la police nationale, espère ne pas atteindre le chiffre de 600 victimes au 31 décembre.

En ces périodes de fête bien arrosées, les policiers sont plus nombreux sur les routes. Les tests d’alcoolémie seront également renforcés.

Et les fonctionnaires seront intraitables. De lourdes amendes pour ceux qui conduisent en état d’ivresse et une possible immobilisation du véhicule.

La nuit de la Saint Sylvestre est généralement à risque.