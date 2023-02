Solidarité en faveur des populations vulnérables

Le gala ‘Women Night’ aura lieu le 11 mars à l’hôtel du 2 février.

Un dîner de bienfaisance organisé par la Fondation Agir Ensemble pour l’Afrique.

Elle est très active en faveur des des populations les plus défavorisées.

Créée en 2017, cette Fondation privée à but non-lucratif, s’est donnée pour mission de soutenir et de financer les oeuvres d’utilité sociale avec un accent particulier pour la cause féminine.