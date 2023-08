Une administration de plus en plus numérique

Selon l'agence Togo digital, 100.000 demandes ont été effectuées sur la plateforme des services publics entre juin 2002 et juin 2023.

Via le site, il est possible d’effectuer une demande de passeport, de carte de séjour, de permis de conduire, de certificat de nationalité et même demander un raccordement à l’électricité.

Le rapport à l’administration devient plus simple à condition de disposer d’un ordinateur, d’un téléphone et d’une connexion internet.

Depuis son lancement, la plateforme enregistre 97.000 comptes d’utilisateurs au Togo et à l’étranger.