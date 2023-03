Des agents irréprochables

La FIFA va apporter son soutien pour former des agents de joueurs. Un métier peu développé au Togo.

L’agent de joueur ou agent sportif est l’intermédiaire entre les sportifs et les clubs et les fédérations. Il a la charge de tout gérer, de représenter son joueur ou sportif et de défendre ses intérêts.

C’est lui qui négocie les contrats de ses clients, se charge de les placer, de s’assurer de leur futur. Pour cela, un bon agent de joueur doit posséder un très gros carnet d’adresses, que ce soit pour trouver des clients (des joueurs ) ou pour signer des contrats avantageux pour eux.

De nombreux individus auto-proclamés agents n’ont pas la compétence requise ou sont des aigres fins.

'Des examens des agents de joueurs seront organisés. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la FIFA de moderniser le cadre réglementaire du football et de garantir le bon fonctionnement du système des transferts ‘, a indiqué vendredi Hervé Tété Agbodan, secrétaire général de la Fédération togolaise de football (FTF).

L’ agent sportif doit posséder une éthique irréprochable.

Il doit être efficace, professionnel et consciencieux.