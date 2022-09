'Manque de maturité des joueurs'

Les Eperviers sont de retour à Lomé après deux rencontres amicales en France et au Maroc.

Paulo Duarte, le sélectionneur a indiqué que le Togo mettra le paquet pour se qualifier à la prochaine coupe d'Afrique des Nations (CAN, 2023) en Côte d’Ivoire.

On veut y croire.

'Si on gagne trois match sur les quatre qu'il nous reste, nous sommes qualifiés. Il faut gagner contre le Cap -Vert et remporter la double confrontation contre le Burkina Faso. On va se préparer pour avoir le maximum de points' a-t-il déclaré jeudi.

Mais son équipe n’est pas encore au top.

‘Les Eperviers manquent de maturité’, a-t-il concédé.

Le Togo est actuellement dernier de son groupe avec 1 point seulement.