Placage cathédrale

L’équipe nationale de Rugby est en fin prête pour le tournoi régional qui aura lieu les 27 et 28 novembre au Ghana. Il est organisé par la Confédération Africaine de Rugby et compte pour les qualifications aux JO de Paris en 2024 et pour la Coupe du Monde 2022.

Plusieurs pays prendront part à la compétition la Sierra Leone, la Côte d’ivoire, le Ghana, le Benin, le Niger, le Mali, le Ghana, le Burkina-Faso, notamment.

‘C’est un tournoi très important pour le Togo et nous allons affronter des adversaires de taille’, a confié mardi Ouro-Koumoni Mahawiya, le directeur technique national de la Fédération.

Au Togo, la popularité du rugby n’atteint pas celle du foot.