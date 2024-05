Qualifié pour Paris !

Eloi Adjavon a décroché son billet pour les JO de Paris en triathlon.

Adjavon est le tout premier athlète togolais à se qualifier en triathlon pour des Jeux.

Le triathlon est une discipline sportive combinée qui enchaîne trois épreuves : la natation, le cyclisme et la course à pied. Ces épreuves sont réalisées successivement, sans interruption, ce qui en fait une compétition exigeante sur le plan physique et mental.

Les triathlons se déroulent tout au long de l'année dans le monde entier, avec des événements de renommée comme les séries ITU World Triathlon, les épreuves Ironman et les Jeux Olympiques.

Participer à un triathlon demande une grande détermination, une planification rigoureuse et une capacité à gérer l'effort sur plusieurs heures. C'est un sport complet.