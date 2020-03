C'est le moment d'être vraiment solidaire

Un manifeste lancé à l’initiative de togolais appelle le secteur privé, les organisations professionnelles ainsi qu’à toutes les bonnes volontés au Togo et à l'étranger à contribuer à un Fonds national citoyen destiné à lutter contre le nouveau coronavirus.

L’objectif est de soutenir l’effort de guerre contre cette pandémie, d’accompagner les mesures mises en œuvre par les autorités, de renforcer l’engagement des professionnels de santé au premier rang de la lutte.

Les sommes levées permettront d’acheter du matériel pour la prévention, d’améliorer les équipements dans les centres de prise en charge, de renforcer l’approvisionnement en médicaments

Les ressources mobilisées seront déployées selon les besoins et les priorités définis en accord avec le gouvernement et gérées par une équipe composée de personnalités de haute probité morale et aux compétences avérées, venues d’horizons divers, souligne les initiateurs du Fonds.

Une centaine de personnes ont signé ce manifeste parmi lesquelles Jean-Marie Tessi, directeur général de GTA Assurances, Edem Tengue, DG Maersk Togo, Yves Nanan, directeur du marketing BTCI, Michel Kodom, médecin, Myriam Dossou, directrice générale Inam, Jonas Daou, directeur général Sodigaz, Patrice Anato, député français, Paul Harry Aithnard, directeur régional Ecobank, Jean-Paul Agboh, éditeur.

______

Les contributions sont à adresser par virement aux coordonnées suivantes

ORABANK TOGO

SOLIDARITE TOGO VAINCRE COVID 19

CODE BANQUE : TG116

CODE GUICHET : 01101

N° DE COMPTE : 074196300101

RIB : 58IBAN : TG53TG1160110107419630010158 CODE BIC : ORBKTGTG

Infos : +228 99 47 40 40 / 90 02 10 38 / 90 11 05 06