Chasse aux légionnaires

Plus d’un milliard de Fcfa en 2020, c’est l’aide apportée au Togo par la FAO l’année dernière.

Une aide directe en faveur de l’agriculture et de la restauration de l’écosystème.

Pour l’essentiel, l’organisation a assisté les producteurs agricoles, les unités de production et de transformation agroalimentaire. Elle a également lutté avec des résultats probants contre la chenille légionnaire d’automne (40% de terres nettoyées).

La chenille légionnaire d’automne est un insecte nuisible qui peut se nourrir de plus de 80 espèces cultivées et être à l’origine de baisses de production sensibles; elle s’attaque à des céréales importantes, comme le maïs, le riz et le sorgho, et aussi à des légumineuses, à des cultures potagères et au coton, faute de mesures de protection.

Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales de l’Amérique et s’est établie dans de nombreux pays d’Afrique.