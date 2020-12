Compétences requises

Le Togo est l’un des pays africains les plus pro-actifs en matière de maintien de la paix. Ses soldats, ses policiers, ses médecins et ses infirmiers participent à de nombreuses opérations de maintien de la paix, au Mali et au Darfour, notamment.

Le pays s’est d’ailleurs doté d’un Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP), situé à Adidogomé (banlieue ouest de Lomé).

C’est là que sont formés les futurs Casques bleus.

L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) vient d’achever sur place une session à l’attention de 45 formateurs dans les métiers de la police et de la santé. Ils devront à leur tour renforcer les compétences des futures recrues.

Damehame Yark, le ministre de la Sécurité, a rappelé la nécessité de disposer de personnels bien formés pour être opérationnels sur des terrains d’opérations complexes