Décaissement de 13 milliards

L’Union européenne envisage de décaisser d’ici fin avril directement 6,3 milliards de Fcfa en faveur du Togo.

Ce paiement va créer de l’espace budgétaire et contribuer ainsi au Fonds de solidarité et de relance économique mis en place par le gouvernement (400 milliards de Fcfa espérés). Un 2ème décaissement de 5 milliards CFA pourrait être effectué par anticipation avant la fin juin.

L’UE s’est aussi engagée, avec l’accord du ministère de la Planification du Développement et de la Coopération, à mobiliser jusqu’à 2,4 millions d’Euros (1,6 milliards de Fcfa) pour accompagner les efforts des autorités pour faire face au covid-19.

Cette enveloppe devrait servir entre autres à des actions dans les centres de prise en charge et dans les prisons, ainsi qu'à fournir des appuis à la Cellule de coordination et à la campagne de sensibilisation covid-19.

‘Le Togo peut compter sur la solidarité de l’Union européenne pour faire face à la pandémie’, a déclaré Bruno Hanses, le chargé d’Affaires de la délégation de l’UE à Lomé.

Il a salué les mesures de prévention et de riposte mises en place très rapidement par les pouvoirs publics pour limiter la propagation du virus et son impact socio-économique, en particulier pour les populations les plus vulnérables.