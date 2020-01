Délégation allemande de haut niveau attendue à Lomé

Des responsables de la coopération allemande seront à Lomé mercredi pour une visite de 3 jours.

La délégation comprend Ariane Hildebrandt, directrice générale adjointe au ministère fédéral de la Coopération et du Développement, Elke Siehl responsable à la giz (Agence de coopération internationale) du Développement durable, et Rüdiger Hartmann, chef du département Instruments de financement et procédures de coopération financière à la Kfw (banque publique).

La coopération allemande est multiforme. L’APD, qui représente plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année s’oriente en direction de la bonne gouvernance, de la décentralisation, de l’agriculture, de la santé ou de l’éducation.

Ces projets sont exécutés localement par la giz.