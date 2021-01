Dialogue et tolérance

Paix et gestion des conflits

L'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel du Togo (IRES-RDEC) et Wanep-Togo (Réseau Ouest Africain pour l'instauration de la Paix) vont coopérer afin de proposer aux étudiants des stages de soutenance de thèse axés sur la consolidation de la paix et la gestion des conflits.

‘Ce partenariat basé sur la formation, la recherche et l’expertise permettra de contribuer à l’édification de notre jeunesse et de la population aux valeurs de citoyenneté et au civisme pour un Togo paisible’, a déclaré Kossi Gbényo Lamadokou, le ministre de la Culture.

Wanep entend contribuer à la consolidation de la paix dans une approche de non-violence et de tolérance en offrant des services en prévention, gestion, résolution et transformation des conflits aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile, aux collectivités locales ainsi qu’aux citoyens.