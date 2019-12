Le projet AVENIR (Action des Volontaires Européens et Nationaux Investis pour la Résilience), est un initiative financée par l’Union européenne qui se déroule sur 2 ans.

AVENIR vise à améliorer la gestion des risques de catastrophe par les communautés locales grâce à l’action de volontaires internationaux et nationaux. Son ambition est d’avoir un impact sur les politiques de haut niveau en matière d’implication des jeunes pour la résilience en Afrique de l’Ouest.

Ce projet propose d’établir le lien entre le besoin d’Etats d’Afrique de l’Ouest de renforcer la résilience des populations vulnérables face aux crises récurrentes, et la ressource que représentent les jeunesses de ces pays et de l’Union Européenne, en recherche de sens et d’engagement collectif.

Déployés dans 5 pays : Burkina Faso, Guinée, Mali, Sénégal et Togo, par France Volontaires et Zavod Voluntariat (Slovénie), 30 volontaires européens associés à des volontaires nationaux ont comme objectifs : la réduction de l’insécurité alimentaire, la santé communautaire, l’eau et l’assainissement, la prévention de l’érosion côtière et fluviale, et la gestion des volontaires par les organisations humanitaires.

Localement, le projet est mené avec l'Agence nationale de volontariat du Togo. Il devrait s’achever fin 2020.

‘L'Union européenne est très fière d'avoir cette jeunesse qui est engagée, motivée aujourd'hui pour façonner le monde de demain' ; a déclaré mercredi Vincent Vire, chef de la Coopération à la délégation de l'UE à Lomé.

L’objectif final est de renforcer les politiques d’engagement des jeunes (des pays partenaires, et européens) en tant qu’acteurs de la prévention, de la gestion des risques et de l’amélioration de la résilience des populations.