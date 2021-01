Excellent bilan

La présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsègan, a rencontré jeudi la députée française Valérie Thomas (LREM) à la tête d’une délégation chargée de faire le suivi de l’initiative MUSKOKA.

Le Projet d’amélioration de la santé maternelle et infantile) est financée par la France (via l’AFD) – 13 millions d’euros - et pilotée par l’UNICEF.

Le Fonds Muskoka sert prioritairement à appuyer des interventions en faveur de la santé sexuelle et reproductive, la prise en charge intégrée de l’enfant malade, la prévention du paludisme, de la tuberculose et du VIH/Sida, la vaccination, la nutrition mère-enfant, l’assainissement, l’appui aux politiques publiques de santé, notamment en matière de gestion des ressources humaines et de formation des personnels et des médecins.

La présidente de l'Assemblée en compagnie de la délégation française

‘Nous nous sommes rendus au Togo pour mesurer l’efficience des réalisations du Fonds au Togo. On est ravi des résultats’, a déclaré Mme Thomas.

La délégation s'est rendue toute la semaine sur le terrain pour constater les effets bénéfiques du projet lancé il y a 5 ans.