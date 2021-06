Filets sociaux : nouvel appui de la Banque mondiale

Les conséquences sont dures pour les ménages les plus faibles

La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 20 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) pour soutenir les efforts du gouvernement togolais à l’endroit des communautés et ménages les plus affectés par la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Ce financement additionnel au projet ‘Filets sociaux et services de base’ (FSB) servira à renforcer l’aide économique d’urgence fournie par le gouvernement aux populations pour qu’elles puissent mieux faire face aux conséquences de la COVID-19.

Il permettra notamment d’élargir la couverture des transferts monétaires aux plus vulnérables et de renforcer la résilience des ménages en situation de pauvreté extrême en leur fournissant un soutien à la consommation et un accompagnement pour une meilleure inclusion économique.

Ce financement comprend également une assistance technique au gouvernement pour consolider le système de protection sociale du pays, indique le communiqué de la BM.

Le FSB a déjà bénéficié à 195.871 personnes, pour un objectif initial de 130 000.