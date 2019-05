Jyrki Katainen attendu à Lomé pour le Forum Togo-UE

Le premier Forum économique Togo –Union européenne aura lieu les 13 et 14 juin à Lomé. Côté européen, Jyrki Katainen, vice-président de la Commission en charge de l'Emploi, de la Croissance, l’Investissement et la Compétitivité, a confirmé sa présence. C'est l'ancien Premier ministre finlandais.

Selon les officiels à Lomé, ce Forum est l’une des plus importantes rencontres d’affaires de l’histoire économique du Togo.

Selon le programme provisoire de la conférence un protocole d’accord sera signé avec la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du projet CIZO (énergie hors-réseau).

Il sera procédé au lancement de la Chambre de Commerce et d’Industrie UE-Togo et de la signature d’un partenariat entre la CCIT et les Chambres de commerce et d'industrie européennes.