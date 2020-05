L’AFD et la Fondation Mérieux vont aider le Togo

Conformément aux engagements pris par le Président Emmanuel Macron, l’Agence française de développement (AFD) se mobilise pour répondre à l’urgence sanitaire mondiale.

Dans le cadre de l’initiative « COVID 19 - Santé en commun » lancée le 9 avril dernier, en faveur des pays en développement, l’AFD a annoncé jeudi le financement au Togo d’un premier projet visant à soutenir le pays dans sa lutte contre la pandémie.

Adossée au projet de renforcement de la qualité des services de biologie médicale en Afrique de l’Ouest (RESAOLAB +), l’initiative de l’AFD au Togo est mise en œuvre en partenariat entre la direction des laboratoires du ministère togolais de la santé et la Fondation Mérieux.

La Fondation s’est mobilisée très précocement en aidant ses partenaires à avoir accès à des réactifs de laboratoires afin de pouvoir effectuer le diagnostic du COVID 19.

Pour renforcer ces capacités de diagnostic et limiter la propagation du virus, l’AFD octroie un financement additionnel de 1,5 M€ au RESAOLAB+, dont près de 215.000 € seront déployés au Togo et notamment au CHU Campus.

L’essentiel de la somme sera consacré à l’acquisition de matériels, consommables et réactifs pour effectuer le diagnostic, le suivi des patients et assurer la sécurité du personnel médical avec des Equipements de Protection Individuels (EPI) ;

Une plateforme pour le partage de documentations (plans de riposte, directives OMS, etc.) et de conseils aux décideurs de santé dans les pays du réseau sera créée par le projet RESAOLAB. Il s’agit de renforcer et d’harmoniser les directives à suivre pour la composante laboratoire et de contribuer ainsi à structurer le secteur à moyen terme pour la réponse aux épidémies ;

Une étude a posteriori du rôle des Directions Nationales des Laboratoires des pays participants dans la réponse à la crise, permettra de collecter les données et les bonnes pratiques sur l’implication et le rôle fondamental du laboratoire pendant la pandémie, en capitalisant sur les expériences des pays.

Les experts de la Fondation Mérieux et ceux de la direction des laboratoires dépendant du ministère togolais de la santé du Togo travailleront en étroite collaboration. Les deux institutions seront, co-responsables pour la mise en œuvre du projet qui s’insère dans le plan de riposte COVID-19 nationale.