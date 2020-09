L'OAPI en renfort des Etats

‘La pandémie qui menace gravement l’avenir de l’humanité impose la recherche rapide de solutions à la fois médicales et technologiques pour l’endiguer et l’éradiquer’, a déclaré dimanche Kodzo Adédze, le ministre de l’industrie, à l’occasion de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle

Selon lui, l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) est un soutien important dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Elle met à la disposition du Togo des moyens qui permettent de faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre la covid-19.

Cette Journée symbolique a été instituée par l’organisation de l’Unité Africaine (OUA, devenue UA) en 1999 pour encourager la créativité africaine et surtout rappeler l’importance de la technologie et de la propriété intellectuelle pour assurer le développement du continent.