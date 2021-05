L'UE plus que jamais mobilisée

A l’occasion de la Journée de l’Afrique ce mardi, le représentant de l’Union européenne au Togo, Joaquín Tasso Vilallonga, a déclaré dans un tweet que le principal défi de cette année reste l’accès des pays africains aux vaccins en quantité suffisante pour tourner la page du Covid-19.

De son côté, Joseph Borrell, le Haut Représentant de l’UE pour la politique étrangère, a déclaré que ‘L'Afrique est un continent frère et un partenaire proche pour reconstruire mieux et plus vert’?.

En février 2021, l’Union européenne a annoncé qu'un montant supplémentaire de 100 millions d'euros serait alloué à l'aide humanitaire pour soutenir le déploiement de campagnes de vaccination en Afrique en coopération avec le CACM. Ces 100 millions d'euros sont mobilisés dans le cadre de la réserve de solidarité et d'aide d'urgence de l'UE. Ce financement vient s'ajouter aux fonds déjà mobilisés par l'UE et ses États membres dans le cadre de l'approche dite de l’'équipe d’Europe’ (Team Europe)

L'équipe d'Europe s'emploie également à garantir un accès général et équitable aux vaccins contre la COVID-19 et à soutenir le déploiement des campagnes de vaccination, tout en explorant les possibilités de renforcement des capacités de fabrication au niveau local.

L'UE a joué un rôle de premier plan dans la mise en place du mécanisme COVAX, l'initiative mondiale qui permet aux pays à revenu élevé de financer des vaccins pour les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et dont l'équipe d'Europe est l'un des principaux bailleurs de fonds, avec plus de 2,2 milliards d'euros.