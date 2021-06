La GIZ offre pour 100 millions d'équipements agricoles

La coopération allemande (GIZ) vient de remettre une série d’équipements à des coopératives agricoles.

Un lot constitué de Tricycles, motopompes, broyeurs électriques balances électroniques, d’une valeur de 100 millions de Fcfa.

L’Allemagne est très impliquée dans le développement du secteur via le programme pour le développement rural et l’agriculture (ProDRA).

Son objectif est de renforcer les compétences techniques, économiques et organisationnelles des acteurs des chaines de valeur agricole. Café et cacao bio, légumes, fruits et épices sont les filières retenues par le projet.

Le ProDRA devra prendre fin en janvier 2023.

L’investissement total s’élève à 21,2 millions d’euros. 16,5 millions provenant de l’Allemagne et le solde de l’Union européenne.