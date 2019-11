Le FED booste le développement

Le Fonds européen de développement (FED) permet l'acheminement de l'aide aux 78 pays de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP), partenaires de l'Union européenne, ainsi qu’aux pays et territoires d'outre-mer des Etats membres.

La période 2014-2020 correspond au XIe FED dont le Togo est l’un des bénéficiaires.

L’objectif du Fonds est d'éradiquer la pauvreté, de favoriser un développement économique, social et environnemental inclusif, de renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance.

Les montants alloués sont conséquents, 30,5 milliards d’euros sur la période.

Depuis lundi, les ordonnateurs régionaux et nationaux du FED ainsi que des représentants de la Cédéao et de l’UEMOA sont en séminaire à Lomé.

Ils évoqueront, notamment, les nouveaux instruments financiers de la coopération avec l'UE comme le Programme indicatif régional (2014-2020) entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest doté d’un budget de 1,5 milliards d’euros.

Ce dispositif bénéficie à 16 pays de la région, y compris bien sûr au Togo.

Un volet de l’aide prévoit également un appui à la Cédéao dans le domaine de la paix et de la sécurité régionale et de financement d'initiatives en matière de migration et d'intégration économique et commerciale.

Les participants examineront les projets prioritaires en matière d'infrastructures, de transport, d’énergie et de numérique.

La réunion prendra fin mercredi.