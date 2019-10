Le Niger a recours à l'expertise togolaise

Le Centre de formation aux métiers de l’industrie (CFMI) a signé vendredi une convention avec la Société d’exploitation des eaux du Niger (SEEN).

Les agents de la SEEN vont se spécialiser en mécanique diesel.

55 employés ont déjà été formés dans un passé récent.

L’accord a été signé par Jules Anani, le directeur général du CFMI, et René Matillon PDG de la SEEN.

Le CFMI, installé à Lomé depuis 2015, est le fruit de la coopération avec la France, via l’Agence française de développement (AFD).

Il propose des formations sur mesure aux entreprises, aux salariés et aux demandeurs d’emplois et une formation initiale qualifiante avec la délivrance d’un diplôme d’Etat (BT) aux jeunes qui désirent apprendre un métier.

L’originalité de ce Centre est sa capacité à s’adapter au marché du travail.

Depuis sa création, 240 jeunes ont été formés avec un taux d’insertion de plus de 77%.

La SEEN, filiale du Groupe Veolia, garantit le service de production et distribution de l’eau potable dans les centres urbains et semi-urbains du Niger, soit 55 villes et villages répartis sur tout le territoire.