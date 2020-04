Les aides se multiplient

La Banque mondiale a approuvé mercredi un financement de 8,1 millions de dollars pour aider le Togo à lutter contre le Covid-19 et mieux répondre aux urgences de santé publique.

L’appui est accordé par l’Association internationale de développement (IDA).aux urgences de santé publique.

Le projet d’urgence de riposte contre le COVID-19 renforcera les actions du gouvernement du Togo en matière de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de confirmation des cas.

Le projet va accroitre les capacités de dépistage et de prise en charge des malades, à travers l’achat et l’installation d’un laboratoire mobile, la construction de centres de traitement et l’équipement en matériels médicaux de pointe.

‘Les besoins sont encore importants en dépit des efforts déjà déployés par le gouvernement et ses partenaires. Cette opération viendra sans doute renforcer la capacité de réaction du Togo contre cette pandémie’, a déclaré Hawa Wague, la représentante de la Banque mondiale à Lomé.