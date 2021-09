Les communes en quête de coopération décentralisée

La commune Wawa1 (Badou, région des Plateaux) souhaite développer une coopération décentralisée avec le département de la Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France).

Des élus séjournent actuellement dans cette région. Elle espère bénéficier du soutien du département en matière d’adduction d’eau, de gestion des déchets et de la création d’une radio communautaire.

La délégation s’est entretenue lundi avec Jacques Aumasson, le directeur des Relations internationales du département.

‘Les discussions ont été très fructueuses et je suis ravi de discuter de développement avec les responsables des communes de France’, a déclaré Yao Assamoah, le maire de Wawa 1.

Après la France, la délégation se rendra en Belgique et en Allemagne.

L’action internationale donne la possibilité à une collectivité territoriale française de lier des partenariats avec des collectivités territoriales étrangères.

Cette action s’inscrit dans une démarche de solidarité et de rayonnement et permet de valoriser les spécificités et les atouts de la collectivité et des acteurs locaux.

La politique internationale du département de la Vienne répond aux objectifs de trois grands axes stratégiques, soutenir des actions de coopérations solidaires en lien avec ses partenaires, renforcer l’attractivité de la Vienne, participer à des échanges d’expérience, favoriser la mobilité internationale des jeunes.