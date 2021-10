Les travaux doivent avancer rapidement

L’ambassadeur européen, Joaquin Tasso Vilallonga, a visité mardi les installations d'adduction d'eau potable à Irobo qui alimentent la ville d’Atakpamé (région des Plateaux) et ses environs.

Il avait à ses côtés le ministre de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, Bolidja Tiem.

Le projet est financé par l’UE dans le cadre du PEAT1 (Projet eau & assainissement du Togo).

‘Malgré le retard pris par les travaux, nous sommes satisfaits car il ne reste plus beaucoup de choses à faire. Il faut que cela avance vite pour soulager les populations’, a déclaré le diplomate.

D’un financement total de plus de plus de 4 milliards de Fcfa, le PEAT1 est mis en œuvre dans les villes d’Atakpamé et de Dapaong (Nord).

Tsévié, Sokodé et Kara sont les autres villes ciblées par la seconde phase du projet (PEAT2) qui consistera en la construction et la réhabilitation de châteaux d’eau et de stations de traitement.