Lutte préventive contre l’extrémisme violent

L'agence américaine pour le développement international (USAID) accompagne le Togo dans la lutte contre l'extrémisme violent. Elle cible en particulier la jeunesse potentiellement vulnérable aux appels de certains groupes.

‘L'extrémisme est un virus qui ne connait pas les frontières et qui menace certaines couches de la population. Il faut mutualiser nos efforts pour le combattre et le détruire’, a déclaré samedi Messan Akobi, secrétaire général du ministère de la Sécurité.

L’USAID entend sensibiliser et impliquer les jeunes dans la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Ils seront formés sur les moyens pour identifier une menace et ses auteurs.

Le gouvernement attend des jeunes une capacité à alerter les forces de l'ordre en cas d'événements suspects.

‘Notre région est en proie à une insécurité grandissante. Ces violences sont le fait de groupes extrémistes armés qui ont une volonté expansionniste affirmée, a rappelé M. Akobi.