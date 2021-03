Meilleure gestion de la distribution de l'eau

Trouver les structures les plus adaptées

Le ministère de l'Eau et de l'Hydraulique villageoise, en collaboration avec le syndicat des eaux d'Ile de France (SEDIF) et l'ONG Experts-solidaires, organise jeudi un séminaire sur la gestion de l’eau.

‘Le gouvernement veut parvenir à un taux de couverture de 95% en milieu rural, de 85% en milieu semi urbain et de 75% en milieu urbain, hors Lomé à l’horizon 2025’, a déclaré à l’ouverture des travaux le ministre de tutelle, Bolidja Tiem.

L'accès à l'eau potable est l’assainissement sont des priorités pour le gouvernement.

Un projet pilote de gestion sera lancé prochainement dans la région Maritime avec le soutien des deux partenaires, a indiqué Jean-Pierre Mahé, le directeur Experts-solidaires.

Afin de garantir de manière juste et équitable, l’accès à l’eau, l’énergie, la sécurité alimentaire, à un habitat décent dans un environnement sain et durable, l’association fournit une expertise qui permet à des collectivités, associations ou coopératives locales, qui n’auraient pas les moyens de faire appel à des experts, d’avoir accès à des avis et conseils de haute qualité, dans des projets de solidarité spécifiquement dédiés à des populations en situation de précarité.

Le SEDIF fournit de l'eau à 4,6 millions de Franciliens.