Mission de salubrité publique

Une mission de l'Agence guinéenne d'assainissement et de la salubrité publique, une régie publique, est actuellement au Togo pour des échanges avec les responsables de l’ANASAP, l'Agence nationale d'assainissement du Togo (ANASAP).

Rien n’est parfait dans ce domaine au Togo, mais la situation est tout de même meilleure qu’en Guinée.

Les experts guinéens veulent prendre conseil auprès de leurs homologues togolais sur les question de gestion et de traitement des ordures ménagères et plus globalement d’assainissement.

‘La partie togolaise est un peu en avance sur nous. On a décidé de venir ici pour essayer de corriger les lacunes de la ville de Conakry' a expliqué, Koulibali Moussa, chef de mission.