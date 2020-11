Offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse

La cohésion sociale est indispensable à la réussite de la politique gouvernementale.

L’Union européenne va investir 1,5 milliard de Fcfa dans un projet baptisé ‘Jeunes et femmes pour la cohésion sociale dans les Savanes'

Le lancement officiel a eu lieu jeudi à Dapaong (645km de Lomé) en présence de l’ambassadeur européen, Joaquín Tasso Vilallonga.

Cette initiative, qui cible près d’un demi million d’habitants de la région, se déclinera en campagnes de promotion des droits politiques et économiques et au renforcement des capacités des organisations de la société civile (OSC) et des institutions étatiques locales.

Les Savanes connaissent un taux de pauvreté supérieur aux autres régions (65%). Les terres sont de mauvaise qualité et difficilement exploitables; les perspectives économiques sont limitées.

Le projet entend contribuer aussi à développer les capacités entrepreneuriales des jeunes et l’accès aux services sociaux de base.