Riposte collégiale

Le PNUD a fait don d’équipements médicaux afin d’aider le Togo à lutter contre le coronavirus.

Des ambulances, des respirateurs, des matériels de protection ont été remis aux responsables du ministère de la Santé.

Les domaines d’intervention du PNUD sont nombreux.

Il entend demeurer le partenaire stratégique du Togo pour la réalisation des priorités nationales de développement intégrant la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Les priorités fixées sont le renforcement de la gouvernance et l’état de droit, la consolidation de la paix, la croissance pour tous et l’accès aux services de base, la promotion durable des ressources naturelles et la résilience face aux changements climatiques.