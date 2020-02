Salam Salem

Depuis des décennies, le Maroc contribue à la formation des cadres africains.

Cette coopération académique a donné une nouvelle dimension aux relations entre le royaume et l’Afrique.

Plus de 30.000 étudiants africains ont été formés dans les universités et écoles marocaines depuis plus de 40 ans, parmi lesquels plus de 600 Togolais.

L'ASLEM (Association des lauréats étrangers au Maroc) a pour ambition de créer le plus grand réseau de networking avec ces anciens élèves dont certains sont devenus dirigeants politiques ou économiques de premier plan dans leur pays.

Dans ce cadre, elle organisera du 9 au 12 avril prochains à Dakhla (Maroc) le premier Sommet africain des lauréats étrangers du Maroc (SALEM).

Une rencontre de compétences africaines formées au Maroc, prêts à mettre à contribution leurs expériences, expertises et savoir-faire en faveur des relations d’amitiés, de coopération socio-économiques entre le Maroc et son environnement africain de manière ponctuelle et pérenne pour de développement de notre continent.

Des sujets importants seront traités dans les domaines aussi divers que l’énergie, l'industrie, NTIC, agrobusiness, ZLECA, formation et sécurité (l’eau, les mines, l’énergie, l’agriculture, l’industrie, le transport, la santé et l’éducation)

Le thème du Sommet est : ’Mobilisation des compétences africaines pour réussir l’innovation, le développement et le transfert de Technologie’.

L’organisateur de cet évènement est le Togolais Toyi Lennah, par ailleurs attaché consulaire à l’ambassade du Togo à Rabat. Il préside l’ASLEM et a été formé à l'Ecole nationale de commerce et de gestion de Kénitra.