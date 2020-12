Situation sanitaire sous contrôle

Robert Dussey et Eynat Shlein, directrice générale de Mashav

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a participé mardi à une conférence en ligne organisée par Mashav, l’Agence de coopération israélienne, le ministère des Finances israélien et celui de l’Economie.

De nombreux intervenants se sont relayés pour évoquer les évolutions internationales face à la pandémie et l’aide humanitaire en ces temps de crise sanitaire.

Parmi les personnalités invitées, le ministre des Affaires étrangères du Népal, le vice-président Moyen-Orient et Afrique du Nord de la Banque mondiale, la directrice du Mashav et le directeur régional du World Food Program.

M. Dussey est revenu sur les conséquences de l’épidémie pour son pays. La situation sanitaire est sous contrôle avec 3.266 cas positifs au Covid depuis mars 2020 et 66 décès.

Si sur le plan médical le contexte est rassurant, les conséquences économiques et sociales du virus sont plus inquiétantes, a-t-il souligné.

S’agissant de l’arrivée du vaccin au Togo, M. Dussey a évoqué 3 mois. Il s’est félicité de l’adhésion de son pays au programme COVAX.

Ce dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT) est une nouvelle collaboration mondiale novatrice visant à faciliter la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre la COVID-19 et à en assurer un accès équitable.

Le COVAX est co-dirigé par l'Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS.