Soutien à la riposte contre le corona

L’Union européenne a procédé jeudi au second décaissement de l'appui budgétaire accordé au Togo.

La décision d’octroyer de manière anticipée 4,9 milliards de Fcfa, suite à une première tranche de 6,2 milliards transférée en mai 2020, reflète la volonté de l’UE de soutenir la riposte togolaise à la pandémie de covid 19.

La contribution totale de l'appui budgétaire en 2020 s'élève à 11,1 milliards.

‘L’Union européenne et le gouvernement togolais ont démontré une fois de plus l'utilité et l’efficacité de leur coopération’, a déclaré Bruno Hanses, chargé d'Affaires de la délégation de l'UE à Lomé.

Cet appui vise à contribuer aux multiples mesures que ls autorités ont prises pour lutter contre la pandémie et pour atténuer son impact économique et social.

Bruno Hanses (G) et Ayawovi Demba Tignokpa jeudi à Lomé

La remise des fonds s’est effectuée en présence de Ayawovi Demba Tignokpa, la ministre de la Planification du Développement et de la Coopération, ordonnateur national du Fonds européen de développement (FED).

La représentation de l’Union européenne au Togo précise dans un communiqué que l’appui budgétaire fait partie du package ‘Team Europe’ en réponse à la crise du covid 19.

L’UE, les ambassades d’Allemagne et de France, et les entreprises membres de la Chambre de commerce européenne(EUROCHAM), ensemble, se sont engagées à accompagner le Togo en mobilisant dans l’urgence 29,6 milliards de Fcfa pour des actions de riposte sanitaire et de mitigation de l’impact socio-économique.