Un partenaire fidèle

Les discussions entre le Togo et l’Allemagne sur l’aide publique au développement se sont achevées mercredi à Lomé. Satisfaction affichée par les deux parties.

‘Les pourparlers intergouvernementaux ont pris fin avec succès et dans une ambiance de bonne coopération et d’amitié’,a déclaré Birgit Pickel, directrice de la division Afrique de l’Ouest II au ministère de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

C’est elle qui a conduit les négociations avec les autorités togolaises.

Cette rencontre est la 3e depuis la reprise de la coopération il y a 7 ans.

L’Allemagne s’engage pour 66,5 millions d'euros en faveur du Togo pour les deux prochaines années.

Les fonds serviront à l’appui à la formation professionnelle et à l’emploi des jeunes, à l’électrification rurale, à la santé maternelle et infantile et à la promotion du secteur privé, notamment.

Cette stratégie est conforme au ‘plan Marshall’ pour l’Afrique lancé par Berlin et au plan national de développement (PND) du Togo.

L’Allemagne est le plus grand donateur bilatéral du Togo. Elle appuie notre pays dans le cadre de la coopération bilatérale au développement par des contributions non remboursables.

Depuis 2012, le montant total des dons allemands est estimé à environ 264,5 millions d’euros.