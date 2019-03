Un véritable rôle social

De nombreuses associations togolaises contribuent à offrir à la population, et notamment à celle en difficultés, de meilleures conditions de vie. Elle travaillent dans l'ombre, mais offrent un appui inestimable.

L’ambassadeur de France à Lomé, Marc Vizy, s’est rendu auprès de plusieurs de ces ONG, partenaires de la branche française du mouvement international Fondacio.

Il a d’abord rencontré les responsables de ‘Le Jade pour la vie’, engagée dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et des orphelins dont les parents ont été victimes du sida. L’association a ouvert à Lomé un centre médical spécialisé.

Le diplomate s’est ensuite rendu dans les locaux de ‘ANGE’ dont la mission est de défendre les droits des enfants des rues ou de ceux qui sont incarcérés à la prison pour mineurs de Lomé.

ANGE prend en charge, notamment, la scolarisation et la réinsertion dans un milieu familial de ces jeunes en difficulté.

Fondacio est un mouvement international, en mission dans une vingtaine de pays.

Sensibles aux enjeux du monde et désireuses d’y faire rayonner une spiritualité de l’amitié fondée sur l’Evangile, 3000 personnes participent régulièrement aux activités proposées et beaucoup d’entre elles sont envoyées en mission pour animer les projets, auprès de différents publics : jeunes, couples et familles, responsables dans la société, seniors et aînés, personnes en situation de précarité ou d’exclusion.